Amok-Fehlalarm in Menden

Gestern Vormittag gab es einen Amok-Alarm am Hönne-Berufskolleg in Menden. Das Wort Amok bedeutet so viel wie Wut oder wütend. Ein Amokläufer zieht mit einer Waffe los und will andere Menschen töten. Dabei ist es ihm egal, wen er verletzt oder tötet. Oft bringt ein Amokläufer sich nach der Tat selbst um.

An einigen Schulen in Deutschland hat es schon solche Amokläufe gegeben. Deshalb gibt es an vielen Schulen einen extra Alarm, der bei einem Amoklauf ausgelöst wird. Denn anders als bei einem Feueralarm ist es wichtig, dass die Schüler in ihren Klassen bleiben. Sie sollen nicht nach draußen laufen. Denn dort könnte der Amokläufer sein. Einen solchen Alarm gibt es auch am Hönne-Berufskolleg. Dieser wurde gestern aus Versehen ausgelöst. Das wussten die Schüler und Lehrer aber natürlich nicht sofort. Sie hatten Angst. Auch viele Eltern hatten Angst um ihre Kinder. Denn im Internet wurden viele falsche Informationen verbreitet.

Die Polizei rückte mit vielen Polizisten und Fachleuten an. Sie sperrten die Straßen rund um die Schule und durchsuchten das ganze Gebäude. Sie haben nichts Gefährliches gefunden. Der Alarm sei ein Fehlalarm gewesen, sagt die Polizei. Es gab keinen Amokläufer. Niemandem sei etwas passiert. Auch Angst muss jetzt keiner haben. Denn Amokläufe sind selten. Trotzdem ist es natürlich gut, wenn die Schulen auf einen Ernstfall vorbereitet sind.