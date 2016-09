Amnesty: Obama soll Straffreiheit für Snowden anordnen

London.

Amnesty International hat an US-Präsident Barack Obama appelliert, er solle für eine Straffreiheit für den Whistleblower Edward Snowden sorgen. Obama solle sich auf die «richtige Seite der Geschichte» stellen, teilte die Menschenrechtsorganisation in London mit. Mit der Weitergabe geheimer Dokumente habe der damalige CIA-Mitarbeiter Snowden 2013 dafür gesorgt, dass die weltweiten Überwachungspraktiken des US-Geheimdienstes NSA ans Tageslicht gekommen seien, heißt es weiter. Nach einer spektakulären Flucht hält sich der heute 33-Jährige an einem unbekannten Ort in Russland auf.

dpa