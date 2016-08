Amazon bringt «Dash»-Bestellknöpfe nach Deutschland

Berlin.

Amazon bringt seine sogenannten «Dash»-Bestellknöpfe, mit denen Verbrauchsartikel nachgeordert werden können, nach Deutschland. Die kleinen Geräte, die wie eine Türklingel mit Marken-Aufkleber aussehen, können seit heute erworben werden. Die Idee ist, dass die Kunden sie an einem passenden Ort in ihrem Haushalt anbringen - zum Beispiel direkt an der Waschmaschine - und dann drücken können, wenn etwa das Waschmittel fast alle ist. Die Bestellung wird dabei mit nur einem Knopfdruck ausgelöst.

dpa