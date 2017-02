Altes Geschäft schließt Türen

Seit vielen Jahren kaufen die Menschen in Unna in dem Geschäft „Handarbeiten Bock“ ihre Wolle oder ihr Garn. Im April schließen Giesbert und Karin Hinsken nun den Laden. Denn das Haus in der Banhofstraße ist schon sehr alt und muss repariert werden. Dann müssten die Hinskens sehr viele Wollknäule aus- und wieder einräumen. Weil sie aber selber nicht mehr so jung ist, wollen die Hinskens das Geschäft lieber schließen. Das fällt ihnen sehr schwer, denn sie mögen ihre Arbeit sehr gerne. Und vor allem werden sie die vielen Kunden in ihrem Geschäft sehr vermissen. Viele Menschen haben sich mit ihren Fragen rund ums Stricken, Sticken und Nähen in den vergangenen Jahren an Karin Hinsken gewendet. Und die wusste immer eine Antwort. Sie hat den Kunden gezeigt, wie sie richtig stricken können und welche Wolle dafür die Beste ist. Aber am 29. April schließen sie und ihr Mann nun das kleine Geschäft. Darüber sind viele Unnaer sehr traurig, denn so kleine Läden, in denen die Verkäufer so viel wissen wie Karin Hinsken, gibt es nur noch selten.