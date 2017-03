Alter Mann in Pflegeheim in Wanne verbrüht - tot

Halle. In einem Pflegeheim in Sachsen-Anhalt sollen zwei Mitarbeiterinnen einen 79-Jährigen in einer Badewanne mit viel zu heißem Wasser allein gelassen haben. Der Rentner erlitt bei dem Vorfall in der Stadt Allstedt Verbrühungen und starb später im Brandverletztenzentrum in Halle. Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt gegen die Mitarbeiterinnen wegen fahrlässiger Tötung, wie ein Sprecher mitteilte. Eine Obduktion solle die genaue Todesursache klären. Untersucht werde, ob die Verbrühungen damit in Zusammenhang stünden. dpa