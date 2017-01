Alemannia Aachen kündigt Sponsorvertrag fristlos

Aachen. Fußball-Regionalligist Alemannia Aachen hat nach eigenen Angaben den Vertrag mit seinem Haupt- und Trikotsponsor (Check2win) fristlos gekündigt. Als Grund gab der ehemalige Erstligist am Dienstag ausbleibende Zahlungen an. Eine anwaltlich gesetzte Frist sei am Montagabend abgelaufen. Der Sponsor seinerseits hatte die Vereinbarung mit der Alemannia schon in der vergangenen Woche «aus wichtigem Grund» fristlos gekündigt. Dieser war nicht näher erläutert worden.

Zusammen mit seinem Vermarktungspartner sucht der Club nun «mit Hochdruck» nach einem neuen Haupt-Geldgeber. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat der ehemalige Erstligist erhebliche finanzielle Probleme.

dpa/lnw