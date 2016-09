Alarmanlage rettet Hotelgäste vor Feuer

Heinsberg.

Die Alarmanlage eines Hotels im rheinischen Heinsberg hat am Sonntagmorgen neun Hotelgästen möglicherweise das Leben gerettet. In der Küche im Hotelanbau war am frühen Morgen nach einem technischen Defekt ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Brand wurde die Alarmanlage ausgelöst, die einen vermeintlichen Einbruch meldete. Die Polizei stand kurz danach aber nicht Kriminellen, sondern einer lichterloh brennenden Küche gegenüber. Die Hotelgäste konnten dank der schnellen Alarmierung von der Feuerwehr unverletzt aus den oberen Etagen gebracht werden. Nach Informationen der «Aachener Zeitung» hatten die Gäste zuvor an einer Hochzeitsfeier teilgenommen.

dpa/lnw