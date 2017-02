Alarm ausgelöst: Geldautomaten-Sprenger türmen ohne Beute

Geldern. Unbekannte Täter haben in Geldern am Niederrhein vergeblich versucht, einen Geldautomaten in die Luft zu jagen. Die Männer hätten am frühen Freitagmorgen an dem Automaten hantiert, um eine Sprengung vorzubereiten, teilte die Polizei in der Kreissstadt Kleve mit. Da der Geldautomat aber gesichert war, ertönte eine laute Sirene. Die Unbekannten flüchteten. Die Männer - es waren mindestens zwei - entkamen mit einer schwarzen Geländelimousine, an der die Kennzeichen abmontiert waren. Polizeibeamte konnten den Wagen bis in die nahen Niederlande verfolgen. Dort fuhren die Täter auf die Autobahn und entwischten. Die Polizei betonte, der Automat sei nicht gesprengt worden, und die Täter hätten keine Beute gemacht. dpa/lnw