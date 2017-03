Affäre Wendt im Landtag: Bericht der NRW-Regierung

Düsseldorf. Die Affäre um Polizeigewerkschafter Wendt sorgt für Empörung. Jahrelang bezahlt ihn das Land NRW als Polizist, obwohl er nicht mehr als solcher tätig war. Wer den Deal auf politischer Seite verantwortet, ist unklar - heißes Eisen im Düsseldorfer Landtag.

In der Besoldungsaffäre um den Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, will die NRW-Landesregierung heute über den aktuellen Stand berichten. Im Düsseldorfer Landtag soll es zunächst darum gehen, welche Maßnahmen bisher in dem Fall ergriffen wurden, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte. Im Landtag sind Streit und Schuldzuweisungen zu erwarten - vor allem zu der Frage, wer den Deal mit dem Gewerkschaftsfunktionär politisch zu verantworten hat.

Wendt soll mehr als zehn Jahre lang ein Teilzeitgehalt als Polizist bezogen, aber nicht als solcher gearbeitet haben. Zudem soll er ein Aufsichtsratsmandat bei der Axa Versicherung nicht als Nebentätigkeit gemeldet haben. Gegen ihn war deswegen ein Disziplinarverfahren angekündigt worden.

Der jetzige NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) hat nach eigener Aussage keine Entscheidung zur Besoldung oder Freistellung Wendts getroffen und auch nicht mit ihm darüber geredet. Sein FDP-Vorgänger Ingo Wolf hatte ebenfalls erklärt, dass es zwischen ihm und Wendt keine Absprachen gegeben habe. CDU-Mitglied Wendt selbst hatte gesagt, seine Freistellung sei Ende 2000 offiziell abgesegnet worden. Damals war der SPD-Politiker Fritz Behrens Innenminister.

dpa/lnw