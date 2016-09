AfD-Spitzenkandidat Holm: Anfang vom Ende Merkels

Schwerin.

Der AfD-Spitzenkandidat in Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm, hält den Wahlerfolg seiner Partei für historisch. «Wir schreiben hier in Mecklenburg-Vorpommern Geschichte», sagte er in Schwerin. Es sei das Sahnehäubchen, die CDU von Platz zwei zu verdrängen. Die AfD liegt nach den ersten Hochrechnungen bei über 21 Prozent, die CDU bei gut 19 Prozent. Vielleicht sei das heute der Anfang vom Ende der Kanzlerschaft Angela Merkels, sagte Holm. Holm kündigte eine konstruktive Mitarbeit im Parlament an, «in welcher Konstellation auch immer».

