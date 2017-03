Ärzte: 70 Prozent der kleinen Kinder daddeln am Handy

Weimar. Sieben von zehn Kindern im Krippen- und Kita-Alter nutzen Ärzten zufolge das Handy ihrer Eltern mehr als eine halbe Stunde am Tag. Dies habe eine seit vergangenem Jahr laufende Studie in Kinderarztpraxen zum Medienkonsum bei Ein- bis Sechsjährigen ergeben, teilte der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte mit. Bei kleinen Kindern habe das Handy eigentlich nichts zu suchen, sagte der Bielefelder Arzt Uwe Büsching, der den jährlichen Kongress für Jugendmedizin in Weimar leitet. Daran nehmen bis zum Sonntag mehr als 300 Mediziner teil. dpa