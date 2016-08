Acht Monate vor Wahl: Grüne schließen Bündnis mit AfD aus

Düsseldorf.

Gut acht Monate vor der Landtagswahl in NRW setzen die Grünen auf eine Fortsetzung der Regierung mit der SPD, schließen aber auch andere Bündnisse nicht aus. Es gebe keine «Ausschließeritis», sagte Schulministerin Sylvia Löhrmann am Mittwochabend in Düsseldorf. Nur eine Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen AfD sei völlig undenkbar. Es werde zwar «sehr eng für eine Zweier-Konstellation», sie halte aber die angestrebte Mehrheit für Rot-Grün im Mai 2017 für möglich, betonte die stellvertretende Regierungschefin - entgegen letzter Umfragewerte. Löhrmann will als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf ziehen, ein Parteitag beschließt darüber Ende September.

