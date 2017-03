Abwechslung im Handel

Eine Fußgängerzone zum Spazierengehen und kleine Läden für einen Schaufensterbummel gehören zusammen. Unna hat beides. Das ist aber nicht selbstverständlich. Im vergangenen Jahr haben in der Innenstadt einige Händler ihre Läden geschlossen. Darunter waren Kaufleute, die in Unna über sehr viele Jahre hinweg erfolgreich waren. Sie waren es bis zum Schluss, wollten sich aber nun in Rente gehen.

Die Besucher der Innenstadt sorgten sich daraufhin, was wohl mit den leer stehenden Geschäften geschehen mag. Leere Schaufenster wirken ja sehr trostlos. Nicht viel besser wären Läden, wie es sie schon an jeder Ecke gibt. Handygeschäfte etwa hat Unna schon reichlich. Und irgendwie sehen ja alle Geräte ziemlich ähnlich aus. Zum Glück hat sich in vielen Fällen etwas Besseres gefunden. Läden scheinen in Unna nicht lange unvermietet zu bleiben. Schnell findet sich jemand, der mit seinem Geschäft nach Unna ziehen oder dort ein neues Geschäft gründen will. Für 13 aufgegebene Geschäfte fand sich im vergangenen Jahr ein Nachfolger. Und fast alle neuen Läden in Unna sind eher ungewöhnlich, was das Angebot angeht. So gibt es beim Schaufensterbummel weiterhin viel Abwechslung.