Abschied von der Bühne: Letztes Konzert von Unheilig

Köln.

Köln. Es ist so weit: Der Graf tritt ab. In Köln wird Unheilig am Samstag zum letzten Mal auf der Bühne stehen. 30 000 Fans werden zum Finale im Stadion erwartet.

Mit einem letzten Konzert in Köln verabschiedet sich die Band Unheilig heute endgültig von ihren Fans. Bereits vor zwei Jahren hatte der Graf angekündigt, sich von der Bühne zurückziehen zu wollen, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Einige Monate später begann die Abschiedstournee. Den Durchbruch hatte Unheilig im Jahr 2010 mit dem Song «Geboren um zu leben». Zu dem ausverkauften Konzert in Köln werden rund 30 000 Fans erwartet. Einlass in das Rheinenergie-Stadion ist bereits am Nachmittag. Zunächst spielen vier Vorgruppen, ehe Unheilig am Abend auf die Bühne kommt.

dpa/lnw