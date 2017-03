Abschied vom analogen Kabel-TV: Betreiber will beraten

Frankfurt/Main/Düsseldorf. Wer im Kabel-TV noch analog schauen will, schaut ab Juni nur noch in die Röhre. Zumindest in Hessen, Baden-Württemberg und NRW. Die digitale Umstellung trifft vor allem die ältere Generation.

Mit einer breiten Informationskampagne will Unitymedia in den kommenden Wochen das Ende fürs analoge Kabel-TV in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg begleiten. Im Juni werde in mehreren Wellen komplett auf das digitale Signal umgestellt, teilte der Kabelnetzbetreiber am Mittwoch in Frankfurt mit. Den Anfang macht am 1. Juni das südliche Baden-Württemberg.

Betroffen sind in den drei Bundesländern mehrere hunderttausend Haushalte. Unitymedia schätzt, dass derzeit rund 90 Prozent seiner fast 13 Millionen Kunden bereits digital sehen. Bis Juni sollen es um die 95 Prozent der Haushalte sein.

Probleme bei der Umstellung sieht Unitymedia zum Beispiel in Altersheimen. «Faktisch ist es die ältere Generation, die heute noch analog guckt», sagte Christian Hindennach von Unitymedia. Er rief Angehörige auf, ältere Menschen bei der Umstellung zu unterstützen. Der Wechsel soll eine bessere Bildqualität und mehr Kanäle bringen.

Mit dem Aus fürs analoge Kabel-TV gilt Unitymedia in den drei Bundesländern als Vorreiter. Unterstützt wird die Umstellung auch von den Landesmedienanstalten. Angesichts der Vielfalt von neuen privaten und auch öffentlich-rechtlichen Kanälen biete das analoge Kabel keine Chancengleichmehrheit mehr, sagte Joachim Becker, Chef der hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien.

dpa/lsw