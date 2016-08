Abkühlung zum Wochenstart nach Rekordhitze in NRW

Essen.

Essen. Nach der Rekordhitze und teils schweren Gewittern am Wochenende kühlt es sich zum Wochenstart ein wenig ab in NRW. Es bleibt aber sommerlich warm: Am Montag gebe es mehr Wolken als Sonne und Höchsttemperaturen von bis zu 25 Grad, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Bis zum Wochenende könnten die Temperaturen bei vermehrtem Sonnenschein bis auf 27 Grad steigen.

Das Hoch «Gerd» hatte Deutschland am Wochenende Temperaturen über 30 Grad beschert: In Nordrhein-Westfalen gab es nach DWD-Angaben in den vergangenen 80 Jahren Ende August keine vergleichbare Periode von fünf heißen Tagen.

Schwere Unwetter gab es anders als am Wochenende in der Nacht zum Montag nicht, wie der Wetterforscher sagte. Die letzten stärkeren Regenfälle und Blitze seien am Sonntagabend niedergegangen. In Bonn hatte es am Sonntagnachmittag starken Regen mit einem Hagelschauer gegeben. Wegen eines Gewitters war das Spiel in der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und Darmstadt 98 am Samstag wegen eines Gewitters für zehn Minuten unterbrochen worden.

dpa/lnw