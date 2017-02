Abi-Randale vor Gericht: Schul-Hausmeister verletzt

Düsseldorf. Ein Exzess von Abiturienten in Düsseldorf wird heute vor dem dortigen Amtsgericht verhandelt. Angeklagt ist ein inzwischen 19 Jahre junger Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Er soll vor elf Monaten mit Mitschülern nachts auf das Gelände eines Gymnasiums in Düsseldorf eingedrungen sein. Dort soll er den Hausmeister und dessen Lebensgefährtin verletzt haben. Die Polizei hatte am Tatort mehrere Schüler anderer Schulen als Verdächtige aufgegriffen. Zuvor war es bereits in Köln zu Ausschreitungen von Abiturienten gekommen. dpa/lnw