Abholservice für den ausrangierten Weihnachtsbaum

Essen. Wohin mit dem Weihnachtsbaum, wenn die Festtage vorbei sind und die Tanne ihre Nadeln verliert? Unter anderem in Köln, Düsseldorf, Essen und Dortmund bieten die Entsorgungsbetriebe einen kostenlosen Abholservice an, wie eine dpa-Umfrage ergab.

In KÖLN werden die ausrangierten Weihnachtsbäume am 2. Januar 2017 abgeholt und kompostiert. Lametta, Kugeln und anderer Schmuck müssen deshalb vom Baum abgenommen werden, Bäume werden dann neben die Restmüll- oder Biotonne gestellt. In einigen Wohnvierteln gibt es Sammelplätze. Kölns Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) rechnen mit 250 000 einzusammelnden Weihnachtsbäumen. Rund 74 000 waren es Anfang 2016 in ESSEN. Die Entsorgungsbetriebe nehmen die ungeschmückten Tannenbäume in der zweiten Kalenderwoche mit und verbrennen sie.

In DORTMUND gilt es einen zentralen Termin (7. Januar). Im vergangenen Jahr sammelte der Entsorgungsbetrieb (EDG) rund 370 Tonnen Grünzeug ein. Will man sich erst später von seinem Baum trennen, kann er bis Ende Januar kostenlos an einem der sechs Dortmunder Recyclinghöfe abgegeben werden.

DÜSSELDORFS Stadtreinigung (AWISTA) häckselt die Bäume und kompostiert sie. In den vergangenen Jahren kamen 400 Tonnen Grünzeug zusammen, abgeholt wird zwischen dem 9. und 17. Januar.

