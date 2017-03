AWO-Beschäftigte bekommen mehr Geld

Düsseldorf. Die rund 38 000 Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Nordrhein-Westfalen bekommen in den nächsten zwei Jahren 4,75 Prozent mehr Geld. Darauf hätten sich die Arbeitgebervertreter und die Gewerkschaft Verdi in ihrer vierten Verhandlungsrunde geeinigt, teilte Verdi am Donnerstag in Düsseldorf mit. Rückwirkend zum 1. Januar 2017 soll es eine Steigerung von 2,35 Prozent geben, ab dem 1. November 2017 würden die Gehälter um weitere 2,4 Prozent angehoben. Für die Fachkräfte in der Altenpflege sei eine Angleichung an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) vereinbart worden. dpa/lnw