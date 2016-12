ARD verschiebt erneut Dortmunder «Tatort»

Berlin. Die ARD hat zum zweiten Mal den ursprünglich für den Neujahrstag vorgesehenen «Tatort» aus Dortmund verschoben. Erst am vergangenen Freitag hatte das Erste entschieden, den Krimi «Sturm» am 29. Januar auszustrahlen, da er wegen eines islamistischen Terrorakts in der Spielhandlung zu sehr Erinnerungen an den Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wecke. Doch auch dieser Termin wurde nun verschoben. Einen neuen Sendeplatz gebe es noch nicht, sagte eine WDR-Sprecherin am Mittwoch.

Stattdessen läuft am 29. Januar nun doch der Saarbrücker Tatort «Söhne und Väter». Dieser sollte auf den Neujahrstag im Tausch mit Dortmund vorgezogen werden. Doch der Saarländische Rundfunk (SR) habe dies abgelehnt, sagte ein Sprecher. Am 1. Januar ist nun der Rostocker «Polizeiruf 110» mit dem Titel «Angst heiligt die Mittel» vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) zu sehen.

dpa