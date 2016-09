AKP-Kritik vor Kölner Kurden-Demo an deutscher «Doppelmoral»

Köln.

Vor der Kurden-Demonstration in Köln hat der türkische AKP-Abgeordnete Mustafa Yeneroglu deutschen Medien und Politikern «Doppelmoral» vorgeworfen. Diejenigen, die die AKP-nahe Kundgebung in Köln Ende Juli gegen den Putschversuch in der Türkei kritisierten, seien «vor der Demo einer Terrororganisation in derselben Stadt plötzlich verstummt». Er wertete die Kurden-Demonstration heute in Köln, zu der bis zu 30 000 Teilnehmer erwartet werden, als eine «Solidaritätskundgebung» für die verbotene Arbeiterpartei PKK.

dpa