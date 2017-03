A3 nach Unfall mit Pferdetransport gesperrt: Stau

Heiligenroth. Nach einem Unfall hat die Polizei die viel befahrene Autobahn 3 am Sonntag für knapp zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich dadurch in Richtung Köln auf rund zehn Kilometer. Ein 42 Jahre alter Autofahrer war in der Nähe von Heiligenroth im Westerwald beim Überholen mit einem Auto mit einem Pferdegespann zusammengestoßen. Dessen 18 Jahre alte Fahrerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Pferd in dem Anhänger wurde ebenfalls verletzt, wie die Autobahnpolizei in Heiligenroth mitteilte. Es entstand ein Schaden von rund 30 000 Euro. dpa/lrs