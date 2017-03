97-jährige Zwillingsschwestern in den USA erfroren

Barrington. Zwei 97 Jahre alte Zwillingsschwestern sind im US-Bundesstaat Rhode Island am selben Tag ums Leben gekommen. Wahrscheinlich seien sie an den «extrem kalten Temperaturen» gestorben, teilte die Polizei mit. Indizien für eine Fremdeinwirkung gebe es nicht. Eine 89 Jahre alte Schwester der Zwillinge hatte die beiden am Freitagabend vor ihrem Haus in der Stadt Barrington mit dem Auto abgesetzt. Es wird vermutet, dass die Frauen in der Einfahrt beziehungsweise der Garage stürzten und es nicht mehr ins Haus schafften. dpa