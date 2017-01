89-Jährige stirbt bei Feuer in Schlafzimmer

Gütersloh. Bei einem Hausbrand in Werther im Kreis Gütersloh ist am frühen Montagmorgen eine 89 Jahre alte Frau gestorben. Das Feuer war durch einen technischen Defekt an einer Nachttischlampe gegen drei Uhr im Schlafzimmer der Bewohnerin im Erdgeschoss ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte sie nur noch tot bergen.

Starker Qualm hatte zuvor in der darüberliegenden Wohnung den Rauchmelder ausgelöst. Sohn (64) und Schwiegertochter (60) der 89-Jährigen wachten dadurch auf und konnten sich ins Freie retten. Der Qualm hatte ihnen den Weg ins Schlafzimmer im Erdgeschoss versperrt. Mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung kam die 60-Jährige in ein Krankenhaus, auch ihr Ehemann wurde behandelt.

dpa/lnw