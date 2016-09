80-Jährige fährt durch Parkhaus-Mauer: unverletzt

Recklinghausen.

Beim Rangieren in einem Parkhaus in Recklinghausen hat eine 80-Jährige mit ihrem Auto die Außenwand durchbrochen. Sie landete mit der Front drei Meter tiefer auf einem anderen geparkten Auto, wie die Polizei am Montag berichtete. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt - die alte Dame erwies sich jedoch als robust: Unversehrt kletterte sie über eine von der Feuerwehr bereitgestellte Leiter hinab. Auch ihrem 85-jährigen Ehemann passierte nichts: Er war noch gar nicht eingestiegen.

dpa/lnw