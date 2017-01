80 000 Besucher zur «Jagd & Hund» in Dortmund erwartet

Dortmund. Rund 800 Aussteller und 80 000 Besucher erwartet Europas größte Jagdmesse «Jagd & Hund» von Dienstag (bis 5.2.) an in der Dortmunder Westfalenhalle. Es ist fast alles zu haben, was zur Jagdausrüstung gehört, von der Büchse bis zur Dornenschutzhose für Jäger und Schutzwesten für Jagdhunde. Gezeigt werden auch in Aktion Jagdhunde, Adler, Bussarde und Eulen.

Während der Messetage können sich am 3. Februar Jäger, Förster und Amateure bei der Deutschen Meisterschaft der Hirschrufer messen. Sie müssen mit Hörnern, Schneckenhäusern oder Plastiktröten Hirsche zur Brunftzeit imitieren. Begleitet wird die «Jagd & Hund» von der Parallelmesse «Fisch & Angel».

