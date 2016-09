71-Jähriger nach Überfall auf Supermarkt festgenommen

Saerbeck.

Ein Jahr nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt in Saerbeck (Kreis Steinfurt) sitzt einer der beiden Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Ein 71 Jahre alter Mann aus Castrop-Rauxel sei festgenommen worden, ein Richter habe Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei mit. Zu seinem Mittäter mache der Mann keine Angaben. Die beiden Männer sollen am Abend des 5. September 2015 am Hintereingang der Supermarkts auf die Angestellten gewartet und sie mit einer Waffe bedroht haben. Dann hätten sie das Supermarkt-Personal gefesselt und den Tresor geleert. Die gefesselten Angestellten konnten sich nach kurzer Zeit befreien und die Polizei alarmieren. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben.

dpa/lnw