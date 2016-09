66-Jähriger auf A44 von Lastwagen tödlich verletzt

Soest.

Soest.

Der Fahrer eines Abschleppwagens ist auf der Autobahn 44 in Richtung Kassel von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge lud der 66-Jährige aus Lünen am Donnerstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Soest und Erwitte/Anröchte ein defektes Auto auf seinen Wagen als der Lastwagen ihn überfuhr, wie die Polizei mitteilte. Die A44 in Richtung Kassel war während der Unfallaufnahme und der Bergung des Toten nur einspurig befahrbar.

dpa/lnw