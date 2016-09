Altena.

Eine Frau ist im sauerländischen Altena von ihrem eigenen Auto überrollt worden. Die 65-Jährige habe ihr Fahrzeug am Samstag in ihrer Garage abgestellt und vermutlich vergessen, die Handbremse anzuziehen, berichtete die Polizei. Auf dem leicht abschüssigen Gelände war das Auto in Fahrt gekommen, hatte die Frau überrollt und eingeklemmt. Sie starb noch an der Unglücksstelle.

dpa/lnw