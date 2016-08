600 000 Besucher beim NRW-Geburtstagsfest

Düsseldorf.

Düsseldorf. Das dreitägige Bürgerfest zum 70. Geburtstag von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf hat nach Veranstalterangaben 600 000 Besucher angelockt. «Wir sind zufrieden, das war ein schönes Fest», sagte ein Sprecher der Stadt Düsseldorf am Sonntagabend. Die Veranstalter hatten sich auf eine Million Besucher eingestellt. Hitze mit Werten von mehr als 30 Grad sorgten dafür, dass viele Menschen den Schatten und eine Abkühlung suchten.

Kreislaufbeschwerden nach einem zu langen Aufenthalt in der Sonne gehörten zu den häufigsten Gründen, wenn Besucher behandelt wurden, wie die Feuerwehr mitteilte. Mehr als 3000 Akteure und 800 Künstler gestalteten das Fest an 16 Bühnen in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Am 23. August 1946 hatte die britische Besatzungsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg das Bundesland Nordrhein-Westfalen per Verwaltungsakt geschaffen.

dpa