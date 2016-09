54-Jährige tot in ihrer Wohnung gefunden: Ehemann gesteht

Münster.

Ein 57 Jahre alter Mann soll seine drei Jahre jüngere Frau bei Reken im Münsterland im Streit getötet haben. Er selbst hatte in der Nacht zum Sonntag die Rettungskräfte gerufen, weil er die Frau bei seiner Rückkehr tot und mit Verletzungen in der Wohnung entdeckt habe. «Die Auffindesituation der 54-jährigen Frau in dem Wohnhaus in Maria Veen deutete eindeutig auf eine Gewalttat», erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt aus Münster. Der Verdacht habe sich schnell gegen den Mann gerichtet, der die Tat dann auch gestanden habe. Als Motiv nannte er laut Polizei Streitigkeiten. Am Montag wird der 54-Jährige dem Haftrichter vorgeführt.

dpa/lnw