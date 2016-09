48 Verletzte bei Anschlag in osttürkischer Provinz Van

Istanbul.

Bei einem Autobombenanschlag in der osttürkischen Provinz Van sind 48 Menschen verletzt worden. Das teilte der Provinzgouverneur nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA mit. Der Sender CNN Türk berichtete, ein mit einem Sprengsatz beladenes Fahrzeug sei an einem Kontrollpunkt vor dem Provinzbüro der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP detoniert. In der Region ist die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK aktiv, die immer wieder Attentate vor allem auf Sicherheitskräfte verübt.

dpa