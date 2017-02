46-Jähriger stirbt bei Auffahrunfall auf Autobahn

Ibbenbüren. Ein 46-jähriger Autofahrer ist bei einem Auffahrunfall auf einer Autobahn bei Ibbenbüren (Kreis Steinfurt) ums Leben gekommen. Der Mann war am Samstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache von hinten in einen Lastwagen gefahren, der vor ihm auf der rechten Spur unterwegs war, wie die Polizei Münster am Sonntag mitteilte. Durch den Aufprall wurde sein Fahrzeug in eine Ausfahrt der A30 geschleudert. Der Mann wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte konnten ihn nur noch tot bergen. dpa/lnw