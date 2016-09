45 Jahre nach Diebstahl: Heiligenfiguren kehren zurück

Kleve/Rheinberg.

Rund 45 Jahre nach dem Diebstahl aus Altären in Kleve und Rheinberg kehren zwei wertvolle Heiligenfiguren an den Niederrhein zurück. Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes (BKA) übergaben die mehr als 500 Jahre alten, kunsthistorisch wertvollen Sakralfiguren am Vortag an Kunstpfleger Reinhard Karrenbrock, teilte das Bistum Münster am Mittwoch mit. Die Heiligenfiguren waren Anfang der 1970er-Jahre gestohlen worden. Am 29. Februar 2016 hatte nach Angaben des BKA ein Benediktiner im Kloster Maria Laach in der Eifel (Rheinland-Pfalz) zwei Taschen mit sakralen Figuren gefunden, darunter auch die zwei Sakralfiguren vom Niederrhein. Ein Unbekannter habe die Taschen dort abgelegt.

dpa/lnw