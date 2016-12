441 Verkehrstote von Januar bis Oktober in NRW

Wiesbaden. In Nordrhein-Westfalen sind in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 441 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben gekommen, 22 mehr als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Bei Verkehrsunfällen verletzt wurden insgesamt 64 912 Menschen. Das entspricht einem Anstieg um 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. NRW hat unter den Bundesländern die zweithöchste Zahl an Todesopfern. In Bayern verloren im selben Zeitraum 531 Menschen auf den Straßen ihr Leben.

Deutschlandweit starben von Januar bis Oktober im Straßenverkehr 2744 Autofahrer, Fußgänger, Motorrad- und Radfahrer, 135 weniger als zuvor.

dpa/lnw