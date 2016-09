42-Jähriger legt mit Cannabis-Kuchen Freundeskreis lahm

Ribnitz-Damgarten.

Ribnitz-Damgarten.

Ein mit Cannabis-Öl angereicherter Schokoladenkuchen hat in einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern mehrere Rettungseinsätze ausgelöst. Kurz nacheinander mussten gestern Abend in Ribnitz-Damgarten insgesamt sechs Frauen und Männer wegen Übelkeit und Erbrechen behandelt werden. Das teilte die Polizei mit. Vier von ihnen wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei der Befragung der Erkrankten stellte sich heraus, dass sie zuvor alle vom selben Schokoladenkuchen eines Bekannten gegessen hatten. Der 42 Jahre alte Mann gab zu, Cannabis-Öl in den Teig gemischt zu haben.

dpa