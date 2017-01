400 000 Pendler profitieren vom RRX in Westfalen-Lippe

Münster. In der Region Westfalen-Lippe werden rund 400 000 Pendler vom geplanten Rhein-Ruhr-Express (RRX) profitieren. Das teilte Landesverkehrsminister Michael Groschek (SPD) bei einer von drei Regionalkonferenzen zu dem Milliarden-Projekt am Montag in Münster mit. Die weiteren Veranstaltungen sind am 2. Februar in Essen für das Ruhrgebiet und am 2. März in Köln. Zum Auftakt äußerte Groschek die Hoffnung, dass der Bund in der ersten Jahreshälfte 2017 doch noch positive Signale zur Beseitigung eines der Nadelöhre auch für den RRX sendet. Die Bahnstrecke zwischen Lünen und Münster ist nur eingleisig ausgebaut. Aus Kostengründen lehnt der Bund bislang ein zweites Gleis ab.

Für den RRX fließen in ganz NRW rund 2,5 Milliarden Euro vom Bund und 800 Millionen Euro vom Land für den Kauf von 82 neuen Fahrzeugen. Das Projekt soll den Schienenverkehr zwischen Köln und Dortmund deutlich attraktiver machen und schrittweise den Regional-Express durch den RRX ersetzen. In einem zweiten Schritt werden neben der Kernstrecke auch die Verbindungen nach Münster, Bielefeld, Minden und Paderborn mit eingebunden. In den kommenden Jahren werden hier 16 Bahnhöfe entlang der RRX-Strecken modernisiert und barrierefrei gestaltet.

dpa