4000 Radfahrer beim «Race am Rhein»

Düsseldorf.

Düsseldorf. Ein Jahr vor dem Start der Tour de France in Düsseldorf sind am Sonntag mehr als 4000 Freizeitsportler zu einer Generalprobe gestartet. Als eines von insgesamt 13 Rennen führte das «Race am Rhein» auf 46 Kilometern über die Route, die im kommenden Jahr auch die Profis bei der 2. Etappe der Tour de France fahren werden.

Für das Rennen gab es in Düsseldorf und im Kreis Mettmann zahlreiche Straßensperrungen. Anwohner hatten das vehement kritisiert, weil einige Gebiete von der abgesperrten Rennstrecke regelrecht eingekreist seien. Die Tour de France beginnt am 1. Juli 2017 mit einem 13 Kilometer langen Einzelzeitfahren in Düsseldorf. Die zweite Etappe führt dann durch das Neandertal im Kreis Mettmann nach Mönchengladbach.

dpa/lnw