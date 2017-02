400 Kinder feiern Karneval

Musik und Konfetti, Kinder in bunten Kostümen und laute Musik auf dem Marktplatz: Gestern Vormittag war in Unna ganz schön viel los. Statt in die Schule zu gehen, durften dort nämlich mehr als 400 Kinder Karneval feiern. Morgens hatten sie noch ein bisschen Angst gehabt, dass der Kinderkarnevals-Umzug wegen des schlechten Wetters abgesagt würde. Aber im Rathaus gaben die Verantwortlichen grünes Licht. Und so zogen die Kinder gemeinsam mit Helmut Scherer vom Karnevalsverein durch die Fußgängerzone. Mittendrin fuhr nicht nur eine große Konfettikanone mit, die viele bunte Schnipsel in die Luft schleuderte, sondern auch ein großes Piratenschiff. Darauf hatten Prinz Elias und Prinzessin Pauline Platz genommen. Sie warfen mehr als 1000 kleine Popcorntüten zu den Kindern und Erwachsenen am Straßenrand. Und dann kam der spannendste Moment: Im Rathaus forderte das Prinzenpaar von Bürgermeister Werner Kolter den Schlüssel des Rathauses. Den gab der Bürgermeister den Kindern natürlich nicht wirklich. Aber stattdessen überreichte er ihnen einen großen goldenen Schlüssel und begleitete die vielen kleinen Narren dann ins Festzelt auf dem Marktplatz. Dort feierten sie mit Musik und Berliner Ballen.