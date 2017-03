32-Jähriger stirbt bei schwerem Auffahrunfall auf A44

Jülich. Bei einem schweren Auffahrunfall in der Nähe von Jülich ist ein 32-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann war am Montagmorgen auf der Autobahn 44 mit hoher Geschwindigkeit auf einen Gefahrguttransporter aufgefahren. Durch den Aufprall sei der 32-Jährige in seinem Kleintransporter eingeklemmt und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle gestorben sei, teilte die Polizei mit. Der Gefahrguttransporter wurde bei dem Unfall nicht beschädigt. dpa/lnw