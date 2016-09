30-Jähriger will Kind retten und ertrinkt in See

Iserlohn.

Ein 30 Jahre alter Mann ist am Samstagabend beim Versuch ertrunken, ein Kleinkind aus dem Iserlohner Seilersee zu retten. Der Mann, der offenbar Nichtschwimmer war, sei untergegangen und nach einem Großeinsatz der Feuerwehr erst nach einer Stunde im Wasser entdeckt worden, teilte die Feuerwehr Iserlohn mit. Er wurde reanimiert, starb aber kurze Zeit später im Krankenhaus. Das Kind konnte von Passanten vom Ufer aus gerettet werden. Es ist unverletzt. Der Mann war nach der Schilderung der Feuerwehr mit einer weiteren Erwachsenen und zwei Kindern in einem Tretboot auf dem See unterwegs gewesen, als eines der Kinder aus unbekannten Gründen ins Wasser fiel.

dpa/lnw