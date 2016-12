29-Jähriger stirbt nach Disko-Streit in Waldbröl

Waldbröl. Elf Tage nach einem Streit vor einer Disko in Waldbröl bei Bonn ist ein 29-jähriger Mann seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Wie die Polizei berichtete, war er zusammen mit einem Begleiter in einen Streit unter Gästen verwickelt, der sich nach Handgreiflichkeiten vor der Disko dann in Richtung Busbahnhof verlagert habe. Dort sei der Mann von mehreren Personen angegriffen und schwer am Kopf verletzt worden. Er starb am Donnerstag im Krankenhaus. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen nach weiteren Zeugen. «Nach bisherigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass es weitere Augenzeugen der Geschehnisse gibt, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben», heißt es in einer Mitteilung. dpa/lnw