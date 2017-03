27-Jähriger nach Gütersloher Messerangriff in Psychiatrie

Gütersloh. Nach der Messerattacke auf zwei Mitarbeiter in der Gütersloher Kreisverwaltung ist der 27 Jahre alte Angreifer in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden. Der Mann habe in seiner Vernehmung «verworrene Angaben» zu seiner Motivation gemacht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Bielefeld am Dienstag mit. Demnach stufte ihn ein Facharzt als psychisch krank ein. Der Mann hatte am Montag zwei Mitarbeiter des Gesundheitsamtes angegriffen und verletzt, einen von ihnen schwer. Anschließen verschanzte sich der 27-Jährige stundenlang in einem Büro des Kreishauses. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. dpa/lnw