260 Grüße an alle Unnaer

Als Mittelpunkt von Unna gilt eine Stelle in Uelzen, die von den Stadtgrenzen im Norden, Süden, Osten und Westen gleich weit entfernt ist. Dort liegt in einem Kasten ein Buch: das „Wegebuch“. Radfahrer und Wanderer können an der Stelle eine Pause einlegen und sich mit einem Eintrag in das Buch verewigen. Ein erstes Buch ist nun nahezu vollgeschrieben.

260 Menschen haben dort einen Gruß hinterlassen. Es ist aber schon ein neues Buch in dem Kasten. Das alte Buch haben die Mitglieder des Heimatvereins in Mühlhausen/Uelzen nun in Sicherheit gebracht. Ein wenig gelitten hat es schon: Zweieinhalb Jahre lag es bei Sommer und Winter in dem Kasten. Zum Jahreswechsel wurde dieser Kasten offenbar als Abschussrampe für Feuerwerksraketen genutzt.

Deshalb ist das Buch nun sogar angekokelt. Aber verbrannt ist es zum Glück nicht. Alle Seiten lassen sich lesen. Und das macht den Vereinsmitgliedern Freude: Viele schöne Grüße, Berichte, Gedanken und auch Bilder haben Menschen in dem Buch hinterlassen. Es liegt an einer Stelle, an der gerne Wanderer und Radfahrer vorbeikommen. Sogar der sogenannte Jakobsweg führt genau durch Unnas Mittelpunkt.