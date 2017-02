23-Jährige in Krankenhaus gestorben: Freund festgenommen

Recke. Nach dem Tod einer 23-Jährigen am Montag in Recke (Kreis Steinfurt) ist der Freund des Opfers festgenommen worden. Erste Ermittlungen hätten einen Tatverdacht gegen den 28-Jährigen ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster mit, ohne weitere Details zu nennen.

Die 23-Jährige war am Morgen bewusstlos in ihrer Wohnung gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb sie am Nachmittag. Eine Notärztin stellte bei der Frau Spuren am Körper fest, die den Angaben zufolge möglicherweise auf Fremdeinwirkung zurückzuführen sind.

Der 28-Jährige, der die Rettungskräfte alarmiert hatte, bestreitet laut Polizei, gegenüber seiner Freundin Gewalt angewendet zu haben. Weitere Erkenntnisse soll eine Obduktion der Toten ergeben.

dpa/lnw