2016 in NRW 27 Fahrkartenautomaten der Bahn geknackt

Düsseldorf. Bei der Bahn in NRW sind im vergangenen Jahr 27 Fahrscheinautomaten aufgebrochen worden. In keinem der Fälle hätten die Täter Geld erbeutet, schreibt die «Rheinische Post» (Mittwoch) unter Berufung auf Konzernzahlen. Demnach sprengten die Täter in etwa der Hälfte der Fälle die Geräte mit Gas oder manipulierten Feuerwerkskörpern. Bei den übrigen Taten sei versucht worden, die Automaten durch Hebeln, Flexen oder Bohren zu öffnen. Den Schaden im Jahr 2016 beziffert die Bahn dem Bericht zufolge auf rund eine Million Euro.

Die Automaten seien so konstruiert, dass die Geldbehälter auch schweren Zerstörungen standhielten. «Immer mehr Automaten verfügen über Farbpatronen, die bei einer Manipulation das Geld wertlos und den Aufbruch zwecklos machen», sagte ein Bahnsprecher der Zeitung. 2015 habe das Unternehmen noch 44 Automatenaufbrüche gezählt. Erst am Dienstag war ein Mann bei der Sprengung eines Fahrkartenautomaten an einem Dortmunder Bahnhof ums Leben gekommen.

dpa/lnw