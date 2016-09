2016 global der wärmste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen

.

Dieser Sommer ist global gesehen der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Das meldeten deutsche Experten in Berlin. Man stecke mitten im Klimawandel, sagte Paul Becker, Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes bei einer Bilanz des Deutschen Klima-Konsortiums. In Deutschland seien die Temperaturen in diesem Jahr allerdings nicht besonders auffällig gewesen. Als «hochdramatisch» bezeichnete Becker aber Starkregenereignisse in verschiedenen Teilen Deutschlands im Frühsommer.

dpa