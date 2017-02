2000 Polizisten sichern G20-Treffen in Bonn

Bonn. Mit 2000 Beamten sichert die Polizei am Donnerstag und Freitag das G20-Treffen in Bonn ab. Angemeldet ist eine Kundgebung für Donnerstagnachmittag mit 500 Teilnehmern. Die Polizei geht nach eigenen Angaben vom Mittwoch davon aus, dass diese Demonstration friedlich verläuft. Am Freitagnachmittag wird die A59 zum Flughafen Köln/Bonn vorübergehend für zurückreisende Delegationen gesperrt, man sollte dann entsprechend mehr Zeit einplanen, riet ein Polizeisprecher in Bonn. dpa/lnw