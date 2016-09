200 000 Euro Sachschaden bei Brand eines Mehrfamilienhauses

Ruppichteroth.

Ruppichteroth. Bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus ist im Rhein-Sieg-Kreis ein Schaden von rund 200 000 Euro entstanden. Die Bewohner retteten sich am Dienstagabend unverletzt aus dem Haus in Ruppichteroth, wie die Polizei in Sankt Augustin mitteilte. Die Feuerwehr und das Ordnungsamt kümmerten sich um die Unterbringung der Hausbewohner, die nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Brandursache war zunächst unklar.

Ein betrunkener Mann drang während des Einsatzes in das brennende Haus ein, schlug einen 20 Jahre alten Feuerwehrmann und verletzte bei der anschließenden Feststellung seiner Personalien einen Polizisten. Die Beamten nahmen ihn in Gewahrsam.

dpa/lnw