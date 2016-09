20 Menschen bei Wohnungsbrand in Unterfranken leicht verletzt

Marktheidenfeld.

Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Unterfranken sind 20 Menschen leicht verletzt worden. Das betroffene Gebäude sowie vier angrenzende Häuser in Marktheidenfeld wurden bei dem Feuer wegen der starken Rauchentwicklung geräumt, wie die Polizei mitteilte. 20 Feuerwehrleute und Anwohner kamen mit erhöhten Kohlenmonoxid-Werten im Blut in ein Krankenhaus. Der Landkreis rief vorübergehend den Katastrophenfall aus, weil mit vielen Verletzen gerechnet wurde.

dpa